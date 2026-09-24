https://1prime.ru/20260924/mintrud-873651335.html
На выплату пенсий в 2027 году направят почти 13,4 триллиона рублей
На выплату пенсий в 2027 году направят почти 13,4 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На выплату пенсий в 2027 году направят почти 13,4 триллиона рублей
На выплату пенсий в 2027 году предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей, сообщили в Минтруде. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:40+0300
2026-09-24T16:40+0300
2026-09-24T16:40+0300
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На выплату пенсий в 2027 году предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей, сообщили в Минтруде. "В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей. Из них на выплаты пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении министерства.
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финансы, социальный фонд
На выплату пенсий в 2027 году направят почти 13,4 триллиона рублей
Минтруд: на выплаты пенсий в 2027 году предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей