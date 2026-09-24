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На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей
На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей
На выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2027 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:42+0300
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2027 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. Там уточнили, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. "На выплату пособий по временной нетрудоспособности (в 2027 году предусмотрено - ред.) – 1,6 триллиона рублей", - сообщили в министерстве.
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финансы, социальный фонд
На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей
Минтруд: на выплату пособий по временной нетрудоспособности выделят 1,6 триллиона рублей