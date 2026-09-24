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На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей

На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

На выплату пособий по временной нетрудоспособности выделили 1,6 трлн рублей

На выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2027 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:42+0300

финансы

социальный фонд

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2027 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. Там уточнили, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. "На выплату пособий по временной нетрудоспособности (в 2027 году предусмотрено - ред.) – 1,6 триллиона рублей", - сообщили в министерстве.

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финансы, социальный фонд