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Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей

Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей

Около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Соцфонд, сообщили журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:55+0300

2026-09-24T16:55+0300

2026-09-24T16:55+0300

финансы

социальный фонд

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Соцфонд, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей", - говорится в сообщении.

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финансы, социальный фонд