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Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей
Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей
Около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Соцфонд, сообщили журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:55+0300
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финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Соцфонд, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей", - говорится в сообщении.
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финансы, социальный фонд
Финансы, Социальный фонд
16:55 24.09.2026
 
Минтруд: на обеспеченье пенсий и соцподдержку направят 20 триллионов рублей

Минтруд: через Соцфонд направят 20 триллионов рублей на обеспечение пенсий

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Соцфонд, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей", - говорится в сообщении.
 
ФинансыСоциальный фонд
 
 
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