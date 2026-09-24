https://1prime.ru/20260924/mintsifra-873622698.html
Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт
Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт
Минцифры России предлагает отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт, такую меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:24+0300
2026-09-24T09:24+0300
2026-09-24T09:24+0300
технологии
россия
дмитрий григоренко
ведомости
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт, такую меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0", пишет газета "Ведомости".
"Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи сим-карт", - пишет газета со ссылкой на представителя ведомства.
Уточняется, что право на распространение сим-карт планируется оставить только за прямыми дилерами операторов связи, причем он должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом.
Газета отмечает, что представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку "ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами", и отметил, что подготовка мер продолжается в диалоге с бизнесом.
"Ведомости" отмечают, что меру планируют включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0". Как уточнил представитель Минцифры, на данный момент финальная версия пакета не сформирована, при этом инициатива направлена на борьбу с серыми схемами распространения сим-карт.
Издание уточняет, что 23 сентября МВД России также предложило отказаться от субдилерской модели при продаже сим-карт.
Кроме того, предлагается ввести институт верифицированных продавцов, которые связаны с операторами договором, подтвердил источник "Ведомостей", участвующий в обсуждении инициативы.
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Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Ведомости, МВД
Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт
Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт, такую меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0", пишет газета "Ведомости".
"Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи сим-карт", - пишет газета со ссылкой на представителя ведомства.
Уточняется, что право на распространение сим-карт планируется оставить только за прямыми дилерами операторов связи, причем он должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом.
Газета отмечает, что представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку "ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами", и отметил, что подготовка мер продолжается в диалоге с бизнесом.
"Ведомости" отмечают, что меру планируют включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0". Как уточнил представитель Минцифры, на данный момент финальная версия пакета не сформирована, при этом инициатива направлена на борьбу с серыми схемами распространения сим-карт.
Издание уточняет, что 23 сентября МВД России также предложило отказаться от субдилерской модели при продаже сим-карт.
Кроме того, предлагается ввести институт верифицированных продавцов, которые связаны с операторами договором, подтвердил источник "Ведомостей", участвующий в обсуждении инициативы.