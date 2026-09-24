https://1prime.ru/20260924/mintsifra-873622698.html

Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт

Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры предложило отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт

Минцифры России предлагает отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт, такую меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

технологии

россия

дмитрий григоренко

ведомости

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873622698.jpg?1790231079

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает отказаться от субдилерской схемы продажи сим-карт, такую меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0", пишет газета "Ведомости". "Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи сим-карт", - пишет газета со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что право на распространение сим-карт планируется оставить только за прямыми дилерами операторов связи, причем он должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом. Газета отмечает, что представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку "ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами", и отметил, что подготовка мер продолжается в диалоге с бизнесом. "Ведомости" отмечают, что меру планируют включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0". Как уточнил представитель Минцифры, на данный момент финальная версия пакета не сформирована, при этом инициатива направлена на борьбу с серыми схемами распространения сим-карт. Издание уточняет, что 23 сентября МВД России также предложило отказаться от субдилерской модели при продаже сим-карт. Кроме того, предлагается ввести институт верифицированных продавцов, которые связаны с операторами договором, подтвердил источник "Ведомостей", участвующий в обсуждении инициативы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий григоренко, ведомости, мвд