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В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google
Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:18+0300
2026-09-24T13:24+0300
технологии
россия
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873637637.jpg?1790245477
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android", - заявил он журналистам. Министр отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. "В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - подчеркнул он Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на этой операционной системе.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
13:18 24.09.2026 (обновлено: 13:24 24.09.2026)
 
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google

Шадаев: система верификации Google может мешать установке российских приложений на Android

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android", - заявил он журналистам.
Министр отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов.
"В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - подчеркнул он
Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на этой операционной системе.
 
ТехнологииРОССИЯМаксут Шадаев
 
 
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