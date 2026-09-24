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В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google
Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:18+0300
2026-09-24T13:18+0300
2026-09-24T13:24+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android", - заявил он журналистам. Министр отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. "В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - подчеркнул он Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на этой операционной системе.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google
Шадаев: система верификации Google может мешать установке российских приложений на Android
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android", - заявил он журналистам.
Министр отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов.
"В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - подчеркнул он
Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на этой операционной системе.