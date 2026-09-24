https://1prime.ru/20260924/mintsifra-873637637.html

В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google

В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Минцифры оценили новую систему верификации разработчиков от Google

Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:18+0300

2026-09-24T13:18+0300

2026-09-24T13:24+0300

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android, Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android", - заявил он журналистам. Министр отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. "В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - подчеркнул он Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на этой операционной системе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максут шадаев