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Минцифры работает над минимизацией рисков для разработчиков Android
Минцифры работает над минимизацией рисков для разработчиков Android - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры работает над минимизацией рисков для разработчиков Android
Минцифры работает над минимизацией рисков для российских разработчиков приложений на Android после новости о введении корпорацией Google механизма верификации... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:32+0300
2026-09-24T15:32+0300
2026-09-24T15:32+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минцифры работает над минимизацией рисков для российских разработчиков приложений на Android после новости о введении корпорацией Google механизма верификации разработчиков, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Ранее в августе в блоге для разработчиков операционной системы сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на ОС Android.
Шадаев в четверг заявил, что введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android.
"В настоящее время Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - рассказал он журналистам.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
Минцифры работает над минимизацией рисков для разработчиков Android
Шадаев: Минцифры работает над минимизацией рисков для разработчиков приложений на Android
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минцифры работает над минимизацией рисков для российских разработчиков приложений на Android после новости о введении корпорацией Google механизма верификации разработчиков, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Ранее в августе в блоге для разработчиков операционной системы сообщалось, что Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на ОС Android.
Шадаев в четверг заявил, что введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android.
"В настоящее время Минцифры оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации", - рассказал он журналистам.