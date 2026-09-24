https://1prime.ru/20260924/minzdrav-873652220.html
В Минздраве рассказали о проекте бюджета ФОМС на 2027-2029 годы
В Минздраве рассказали о проекте бюджета ФОМС на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Минздраве рассказали о проекте бюджета ФОМС на 2027-2029 годы
Проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027-2029 годы обеспечивает рост доступности медпомощи и гарантирует полное... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:48+0300
2026-09-24T16:48+0300
2026-09-24T16:48+0300
финансы
минздрав рф
фомс
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027-2029 годы обеспечивает рост доступности медпомощи и гарантирует полное исполнение всех расходных обязательств, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. "Проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы обеспечивает рост доступности медицинской помощи. Проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов сбалансирован и гарантирует полное исполнение всех запланированных расходных обязательств", - сообщили в пресс-службе.
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финансы, минздрав рф, фомс
Финансы, Минздрав РФ, ФОМС
В Минздраве рассказали о проекте бюджета ФОМС на 2027-2029 годы
Минздрав: проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы гарантирует рост доступности медпомощи