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Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей
Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей
Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей, что на 8,6% выше уровня текущего... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:52+0300
2026-09-24T16:52+0300
2026-09-24T16:52+0300
финансы
россия
минздрав
фомс
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей, что на 8,6% выше уровня текущего года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "Расходы бюджета ФОМС на 2027 год определены в размере 5 205,8 миллиарда рублей, что на 8,6 % (411,2 миллиарда рублей) превышает уровень текущего года. В 2028 и 2029 годах прирост составит 5,1% и 5,7% соответственно", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, минздрав, фомс
Финансы, РОССИЯ, Минздрав, ФОМС
Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей
Минздрав: расходы бюджета ФОМС на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей, что на 8,6% выше уровня текущего года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Расходы бюджета ФОМС на 2027 год определены в размере 5 205,8 миллиарда рублей, что на 8,6 % (411,2 миллиарда рублей) превышает уровень текущего года. В 2028 и 2029 годах прирост составит 5,1% и 5,7% соответственно", - говорится в сообщении.