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Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей

Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Расходы бюджета ФОМС на 2027 год превысили 5,2 триллиона рублей

Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей, что на 8,6% выше уровня текущего... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:52+0300

2026-09-24T16:52+0300

2026-09-24T16:52+0300

финансы

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год превышают 5,2 триллиона рублей, что на 8,6% выше уровня текущего года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "Расходы бюджета ФОМС на 2027 год определены в размере 5 205,8 миллиарда рублей, что на 8,6 % (411,2 миллиарда рублей) превышает уровень текущего года. В 2028 и 2029 годах прирост составит 5,1% и 5,7% соответственно", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, минздрав, фомс