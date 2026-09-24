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В Минздраве рассказали о программе родовых сертификатов

В Минздраве рассказали о программе родовых сертификатов - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Минздраве рассказали о программе родовых сертификатов

Свыше 12 миллиардов рублей ежегодно в течение трех лет будут направляться на реализацию программы родовых сертификатов, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:53+0300

2026-09-24T16:53+0300

2026-09-24T16:53+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Свыше 12 миллиардов рублей ежегодно в течение трех лет будут направляться на реализацию программы родовых сертификатов, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "Особое внимание в бюджете (ФОМС - ред.) уделено поддержке материнства - на реализацию программы родовых сертификатов на протяжении трех лет ежегодно будет направляться свыше 12 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

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