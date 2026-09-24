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Минздрав сообщил о росте финансирования федеральных медорганизаций

Минздрав сообщил о росте финансирования федеральных медорганизаций - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минздрав сообщил о росте финансирования федеральных медорганизаций

Финансирование федеральных медорганизаций в 2027 году увеличится на 9,6% относительно текущего года и составит 378,9 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:34+0300

2026-09-24T17:34+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование федеральных медорганизаций в 2027 году увеличится на 9,6% относительно текущего года и составит 378,9 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "На финансирование федеральных медицинских организаций для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи в рамках базовой программы ОМС в 2027 году предусмотрено 378,9 миллиардов рублей – рост на 9,6 процентов относительно текущего года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что средства обеспечат внедрение новых методов лечения, включая передовые технологии в сердечнососудистой хирургии и трансплантологии, а также увеличат доступность помощи при тяжелых и сложных заболеваниях. "Дополнительно на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу, в 2027 году выделяется 150,1 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.

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