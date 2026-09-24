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Мишустин назвал приоритеты бюджета России на 2027-2029 годы
Мишустин назвал приоритеты бюджета России на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритеты бюджета России на 2027-2029 годы
Приоритетами бюджета России на 2027-2029 годы являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:59+0300
2026-09-24T15:59+0300
2026-09-24T15:59+0300
финансы
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Приоритетами бюджета России на 2027-2029 годы являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Вторым приоритетом премьер-министр назвал обеспечение обороны и безопасности страны, социальную помощь участникам специальной военной операции и их близким.
"И третье направление – достижение национальных целей, которые определил глава государства. Включая и вопросы технологического лидерства. В частности, продолжится развитие станкостроения, микро- и радио-электроники", - заключил он.
Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
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финансы, россия, михаил мишустин, минфин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Мишустин назвал приоритеты бюджета России на 2027-2029 годы
Мишустин назвал три приоритета бюджета России на 2027-2029 годы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Приоритетами бюджета России на 2027-2029 годы являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Вторым приоритетом премьер-министр назвал обеспечение обороны и безопасности страны, социальную помощь участникам специальной военной операции и их близким.
"И третье направление – достижение национальных целей, которые определил глава государства. Включая и вопросы технологического лидерства. В частности, продолжится развитие станкостроения, микро- и радио-электроники", - заключил он.
Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.