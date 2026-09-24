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Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей

Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей

Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, с ростом почти до 48,4 триллиона к 2029 году, заявил председатель правительства РФ... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:00+0300

2026-09-24T16:00+0300

2026-09-24T16:00+0300

финансы

россия

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, с ростом почти до 48,4 триллиона к 2029 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "О ключевых цифрах бюджета. Начнем с доходов. На 2027 год они прогнозируются на уровне 43 триллионов 300 миллиардов рублей. С последующим увеличением почти до 48 триллионов 400 миллиардов к 29-му году", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Кабмин в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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финансы, россия, михаил мишустин, минфин