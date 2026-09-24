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Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2027 году
Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2027 году
ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4%, в 2029 году рост ускорится до 2,4%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4%, в 2029 году рост ускорится до 2,4%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В следующем году ВВП вырастет на одну целую четыре десятых процента. В дальнейшем динамика планомерно ускорится – до двух целых четырех десятых процента в двадцать девятом году", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
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россия, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2027 году
Мишустин: ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4%, в 2029 году ускорится рост