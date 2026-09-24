https://1prime.ru/20260924/mishustin-873646079.html
На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей
На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей
Финансирование нацпроектов в бюджете России на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование нацпроектов в бюджете России на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в четверг он заявил, что приоритетами нового бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей. "В целом на финансирование нацпроектов, включая и технологические, запланировано около 19 триллионов рублей", - сказал премьер-министр, выступая на заседании правительства. Кабмин в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей
Мишустин: на нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 триллионов рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование нацпроектов в бюджете России на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее в четверг он заявил, что приоритетами нового бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей.
"В целом на финансирование нацпроектов, включая и технологические, запланировано около 19 триллионов рублей", - сказал премьер-министр, выступая на заседании правительства.
Кабмин в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.