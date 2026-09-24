https://1prime.ru/20260924/mishustin-873646079.html

На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей

На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

На нацпроекты в бюджете на 2027-2029 годы запланировано 19 трлн рублей

Финансирование нацпроектов в бюджете России на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:01+0300

2026-09-24T16:01+0300

2026-09-24T16:01+0300

финансы

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873646079.jpg?1790254886

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование нацпроектов в бюджете России на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в четверг он заявил, что приоритетами нового бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей. "В целом на финансирование нацпроектов, включая и технологические, запланировано около 19 триллионов рублей", - сказал премьер-министр, выступая на заседании правительства. Кабмин в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, михаил мишустин