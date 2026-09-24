https://1prime.ru/20260924/mishustin-873646173.html

Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей

Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей

Расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:01+0300

2026-09-24T16:01+0300

2026-09-24T16:01+0300

финансы

россия

михаил мишустин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873646173.jpg?1790254915

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "На следующий год расходы запланированы на уровне сорока восьми триллионов восьмисот миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, михаил мишустин, минфин