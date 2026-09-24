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Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей
Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей
Расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
2026-09-24T16:01+0300
финансы
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "На следующий год расходы запланированы на уровне сорока восьми триллионов восьмисот миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
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финансы, россия, михаил мишустин, минфин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей
Мишустин: расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей