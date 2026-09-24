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Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб
Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб
Правительство в течение трех лет планирует направить на реализацию задач Социального фонда свыше 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:02+0300
2026-09-24T16:02+0300
россия
финансы
михаил мишустин
социальный фонд
фонд пенсионного и социального страхования
фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство в течение трех лет планирует направить на реализацию задач Социального фонда свыше 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию задач Соцфонда свыше 63 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ во время рассмотрения проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования. "Президент подчеркивал, что "именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений". Именно так и формировали основные параметры финансирования Фонда на следующие три года", - отметил Мишустин.
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россия, финансы, михаил мишустин, социальный фонд, фонд пенсионного и социального страхования, фонд
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Социальный фонд, Фонд пенсионного и социального страхования, фонд
16:02 24.09.2026
 
Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб

Мишустин: правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн рублей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство в течение трех лет планирует направить на реализацию задач Социального фонда свыше 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию задач Соцфонда свыше 63 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ во время рассмотрения проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.
"Президент подчеркивал, что "именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений". Именно так и формировали основные параметры финансирования Фонда на следующие три года", - отметил Мишустин.
 
РОССИЯФинансыМихаил МишустинСоциальный фондФонд пенсионного и социального страхованияфонд
 
 
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