https://1prime.ru/20260924/mishustin-873646267.html

Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб

Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб - 24.09.2026, ПРАЙМ

Правительство направит на реализацию задач Соцфонда свыше 63 трлн руб

Правительство в течение трех лет планирует направить на реализацию задач Социального фонда свыше 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:02+0300

2026-09-24T16:02+0300

2026-09-24T16:02+0300

россия

финансы

михаил мишустин

социальный фонд

фонд пенсионного и социального страхования

фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873646267.jpg?1790254927

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство в течение трех лет планирует направить на реализацию задач Социального фонда свыше 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию задач Соцфонда свыше 63 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ во время рассмотрения проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования. "Президент подчеркивал, что "именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений". Именно так и формировали основные параметры финансирования Фонда на следующие три года", - отметил Мишустин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, михаил мишустин, социальный фонд, фонд пенсионного и социального страхования, фонд