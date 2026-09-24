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Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики
Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики
Главной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года останется поддержание инфляции в России вблизи 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:02+0300
2026-09-24T16:02+0300
финансы
россия
михаил мишустин
банк россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года останется поддержание инфляции в России вблизи 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Ее главной целью останется поддержание инфляции вблизи 4%", - сказал он, выступая на заседании правительства. Банк России в 2014 году с целью сдерживания инфляции перешел к политике таргетирования. В настоящее время цель сформулирована как "вблизи 4%". При этом регулятор отмечал, что если в будущем и будет ее менять, то только в сторону снижения.
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финансы, россия, михаил мишустин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Банк России
16:02 24.09.2026
 
Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики

Мишустин: главной целью денежно-кредитной политики будет поддержание инфляции вблизи 4%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года останется поддержание инфляции в России вблизи 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Ее главной целью останется поддержание инфляции вблизи 4%", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Банк России в 2014 году с целью сдерживания инфляции перешел к политике таргетирования. В настоящее время цель сформулирована как "вблизи 4%". При этом регулятор отмечал, что если в будущем и будет ее менять, то только в сторону снижения.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинБанк России
 
 
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