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Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики

Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал главную цель денежно-кредитной политики

Главной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года останется поддержание инфляции в России вблизи 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:02+0300

2026-09-24T16:02+0300

2026-09-24T16:02+0300

финансы

россия

михаил мишустин

банк россии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года останется поддержание инфляции в России вблизи 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Ее главной целью останется поддержание инфляции вблизи 4%", - сказал он, выступая на заседании правительства. Банк России в 2014 году с целью сдерживания инфляции перешел к политике таргетирования. В настоящее время цель сформулирована как "вблизи 4%". При этом регулятор отмечал, что если в будущем и будет ее менять, то только в сторону снижения.

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финансы, россия, михаил мишустин, банк россии