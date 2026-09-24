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Мишустин: только сбалансированный бюджет обеспечит развитие

Мишустин: только сбалансированный бюджет обеспечит развитие - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин: только сбалансированный бюджет обеспечит развитие

На заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что финансовая стабильность государства является основой для уверенного продвижения | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:05+0300

2026-09-24T16:05+0300

2026-09-24T16:05+0300

россия

финансы

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что финансовая стабильность государства является основой для уверенного продвижения вперед. По его словам, только сбалансированный бюджет позволит последовательно реализовывать все задачи развития России. Безусловными приоритетами глава кабмина назвал выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики.В ходе заседания рассматривается проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина, бюджетная политика в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.Мишустин отметил, что динамика роста доходов бюджета в ближайшие три года позволит профинансировать важнейшие направления. Доходы федерального бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей с ростом почти до 48,4 триллиона к 2029 году.

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россия, финансы, михаил мишустин, минфин