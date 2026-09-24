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Правительство заложило бюджет Соцфонда деньги на индексацию пенсий
Правительство заложило бюджет Соцфонда деньги на индексацию пенсий - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство заложило бюджет Соцфонда деньги на индексацию пенсий
Кабмин предусмотрел в проекте трехлетнего бюджета Социального фонда России средства на индексацию пенсий, маткапитал, пособия и помощь участникам СВО, сообщил... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:12+0300
2026-09-24T16:12+0300
2026-09-24T16:12+0300
россия
михаил мишустин
владимир путин
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Кабмин предусмотрел в проекте трехлетнего бюджета Социального фонда России средства на индексацию пенсий, маткапитал, пособия и помощь участникам СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства анонсировал рассмотрение проекта бюджета Соцфонда РФ и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские семьи и их устремления должны находиться в центре всех программ, шагов и решений правительства. "Именно так и формировали основные параметры финансирования фонда на следующие три года. Предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечение людей с ограничениями по здоровью, на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также помощь участникам специальной операции и их близким", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, социальный фонд
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Социальный фонд
Правительство заложило бюджет Соцфонда деньги на индексацию пенсий
Мишустин: в проекте бюджета Соцфонда будут средства на индексацию пенсий и маткапитал
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Кабмин предусмотрел в проекте трехлетнего бюджета Социального фонда России средства на индексацию пенсий, маткапитал, пособия и помощь участникам СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства анонсировал рассмотрение проекта бюджета Соцфонда РФ и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские семьи и их устремления должны находиться в центре всех программ, шагов и решений правительства.
"Именно так и формировали основные параметры финансирования фонда на следующие три года. Предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечение людей с ограничениями по здоровью, на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также помощь участникам специальной операции и их близким", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.