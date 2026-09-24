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Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы
Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы
Правительство РФ завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы, планирует направить его на рассмотрение в Госдуму в установленный срок, сообщил... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:17+0300
2026-09-24T16:17+0300
2026-09-24T16:17+0300
россия
михаил мишустин
госдума
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы, планирует направить его на рассмотрение в Госдуму в установленный срок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания правительства большой блок вопросов, который касается проекта федерального бюджета на следующие три года. Правительство завершает его подготовку, чтобы в установленный срок направить на рассмотрение в Государственную думу", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Также вносятся прогноз социально-экономического развития, бюджеты Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, добавил премьер-министр.
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россия, михаил мишустин, госдума, социальный фонд
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, Социальный фонд
Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы
Мишустин: правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы