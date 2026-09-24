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Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года

Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года

Основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

россия

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста валового внутреннего продукта станет внутренний спрос", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Кабмин на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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россия, михаил мишустин, минфин