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Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года
Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года
Основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:36+0300
2026-09-24T16:36+0300
2026-09-24T16:36+0300
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста валового внутреннего продукта станет внутренний спрос", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Кабмин на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
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россия, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Мишустин назвал основной фактор роста ВВП в ближайшие три года
Мишустин: основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основным фактором роста ВВП России в ближайшие три года станет внутренний спрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста валового внутреннего продукта станет внутренний спрос", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Кабмин на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.