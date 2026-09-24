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На модернизацию первичного звена здравоохранения направят 278 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранения направят 278 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На модернизацию первичного звена здравоохранения направят 278 млрд рублей
Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в проекте бюджета на ближайшие три года, сообщила... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:19+0300
2026-09-24T11:19+0300
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финансы
россия
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в проекте бюджета на ближайшие три года, сообщила пресс-служба Минфина России.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как указано в сообщении Минфина, в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы в сфере здравоохранения продолжится финансирование нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что средства также будут направлены на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", а также по программе 14 высокозатратных нозологий, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
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финансы, россия, минфин
На модернизацию первичного звена здравоохранения направят 278 млрд рублей
Минфин: почти 278 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в проекте бюджета на ближайшие три года, сообщила пресс-служба Минфина России.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как указано в сообщении Минфина, в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы в сфере здравоохранения продолжится финансирование нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что средства также будут направлены на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", а также по программе 14 высокозатратных нозологий, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.