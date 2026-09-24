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Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки
Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки
Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки и под этим предлогом выманивают персональные данные, рассказали РИА Новости в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T01:47+0300
2026-09-24T01:47+0300
финансы
банки
общество
банк россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки и под этим предлогом выманивают персональные данные, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Аферисты запускают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, маскирующиеся под государственные сервисы социальной поддержки или официальные порталы банков. Семьям обещают компенсационную субсидию на погашение тела ипотеки", - рассказали аналитики. Далее аферисты просят граждан якобы для подачи заявки на компенсацию авторизоваться через фальшивый клон "Госуслуг", что приводит к компрометации аккаунта, списанию средств или оформлению микрозаймов. В "Мошеловке" рекомендуют не вводить личные данные на сторонних сайтах, ссылки на которые получены из рекламы или социальных сетей. "Проверяйте условия предоставления государственных льгот исключительно на портале "Госуслуги" или официальном сайте Банка России", - добавили там.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, общество , банк россии
Финансы, Банки, Общество , Банк России
01:47 24.09.2026
 
Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки

"Мошеловка": мошенники предлагают семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки и под этим предлогом выманивают персональные данные, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты запускают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, маскирующиеся под государственные сервисы социальной поддержки или официальные порталы банков. Семьям обещают компенсационную субсидию на погашение тела ипотеки", - рассказали аналитики.
Далее аферисты просят граждан якобы для подачи заявки на компенсацию авторизоваться через фальшивый клон "Госуслуг", что приводит к компрометации аккаунта, списанию средств или оформлению микрозаймов.
В "Мошеловке" рекомендуют не вводить личные данные на сторонних сайтах, ссылки на которые получены из рекламы или социальных сетей.
"Проверяйте условия предоставления государственных льгот исключительно на портале "Госуслуги" или официальном сайте Банка России", - добавили там.
 
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