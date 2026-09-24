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В Москве началось строительство станции метро "Москворечье"

В Москве началось строительство станции метро "Москворечье" - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Москве началось строительство станции метро "Москворечье"

Строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии столичного метрополитена началось в Москве, станция усилит транспортный каркас юга города, сообщил мэр... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:52+0300

2026-09-24T10:52+0300

2026-09-24T10:55+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии столичного метрополитена началось в Москве, станция усилит транспортный каркас юга города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями. Это осложняет его связь с соседними районами", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы. На "Москворечье" будет два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина. "Это будет станция берегового типа: пути расположатся в центре, а пассажирские платформы - по бокам от них", - подчеркнул глава города. Собянин напомнил, что "Москворечье" - девятая из десяти станций новой Бирюлевской ветки Московского метрополитена. "На последней - "Бирюлево" - идет подготовка стройплощадки. Линия свяжет БКЛ, МЦК, Троицкую, Замоскворецкую и Павелецкое направление МЖД", - добавил он. Проходку на этом участке Бирюлевской линии, по словам мэра, будут вести щиты-гиганты диаметром 10 метров. В 2027 году один из них пойдет от "Москворечья" в сторону "Курьяново", второй - от "Луганской" в демонтажную камеру на станции "Москворечье". "Участок от станции "ЗИЛ" до станции "Курьяново" планируется открыть в 2028 году. Второй участок "Курьяново" - "Бирюлево" со станцией "Москворечье" - в 2029-м. Ожидаемый пассажиропоток станции "Москворечье" - 16 тысяч человек в сутки", - сообщил Собянин. С полным вводом Бирюлевской линии больше миллиона москвичей из восьми районов столицы получат новые станции метро в пешей доступности, отметил глава города. "К 2030 году ее пассажиропоток составит 165 тысяч человек в сутки, а станции метро "Царицыно" и "Кленовый бульвар" станут свободнее на 30%, станция метро "Технопарк" - на 15%. На линии будут работать современные поезда российского производства", - заключил Собянин.

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россия, москва, сергей собянин, бкл