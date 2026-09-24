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Каждый третий финансист России трудится в Москве
Каждый третий финансист России трудится в Москве - 24.09.2026, ПРАЙМ
Каждый третий финансист России трудится в Москве
Каждый третий финансист России трудится в Москве, доля финсектора в экономике города составляет почти 12%, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:56+0300
2026-09-24T11:56+0300
2026-09-24T11:56+0300
россия
банки
москва
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Каждый третий финансист России трудится в Москве, доля финсектора в экономике города составляет почти 12%, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
"Москва по праву считается финансовым центром нашей страны. Здесь сосредоточены почти три четверти активов кредитных организаций. Каждый третий финансист в нашей стране трудится в Москве", - сказала Багреева в приветственном слове на форуме "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса".
Заммэра отметила, что в экономике столицы доля финансового сектора высока и значительна - она составляет почти 12%.
"Финансовый сектор в Москве не только большой и значимый, он еще и очень высокотехнологичный. Поэтому все услуги оказываются здесь быстро, качественно и очень эффективно", - добавила Багреева.
Деловой форум "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса" проходит в Москве 24 сентября в рамках программы "Московского финансового форума-2026".
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россия, банки, москва
Каждый третий финансист России трудится в Москве
Заммэра Москвы Багреева: каждый третий финансист России трудится в столице
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Каждый третий финансист России трудится в Москве, доля финсектора в экономике города составляет почти 12%, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
"Москва по праву считается финансовым центром нашей страны. Здесь сосредоточены почти три четверти активов кредитных организаций. Каждый третий финансист в нашей стране трудится в Москве", - сказала Багреева в приветственном слове на форуме "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса".
Заммэра отметила, что в экономике столицы доля финансового сектора высока и значительна - она составляет почти 12%.
"Финансовый сектор в Москве не только большой и значимый, он еще и очень высокотехнологичный. Поэтому все услуги оказываются здесь быстро, качественно и очень эффективно", - добавила Багреева.
Деловой форум "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса" проходит в Москве 24 сентября в рамках программы "Московского финансового форума-2026".