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Курс юаня к рублю в начале торгов торгуется в минусе
Курс юаня к рублю в начале торгов торгуется в минусе - 24.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале торгов торгуется в минусе
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:53+0300
2026-09-24T11:53+0300
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рынок
торги
евгений локтюхов
псб
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.33 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля. В самом начале торгов это снижение составляло 2 копейки. При этом накануне китайская валюта "потяжелела" на 10 копеек. Вчерашняя динамика курсов валют, учитывая отсутствие сильных движений на рынке свопов, по нашему мнению, носит спекулятивный и, скорее, локальный характер, рассказывает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы по-прежнему рассчитываем на удержание курса юаня в диапазоне 12,3-12,8 рубля, склонны, в отсутствие "геополитического" негатива и ввиду близости налогового периода (понедельник), ждать откатного движения курса китайской валюты - текущий баланс рисков по-прежнему, по нашему мнению, смещен в сторону некоторого укрепления рубля", - заключает он.
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рынок, торги, евгений локтюхов, псб
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, ПСБ
Курс юаня к рублю в начале торгов торгуется в минусе
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга снижается на 5 копеек
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.33 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля.
В самом начале торгов это снижение составляло 2 копейки. При этом накануне китайская валюта "потяжелела" на 10 копеек.
Вчерашняя динамика курсов валют, учитывая отсутствие сильных движений на рынке свопов, по нашему мнению, носит спекулятивный и, скорее, локальный характер, рассказывает Евгений Локтюхов
из ПСБ
.
"Мы по-прежнему рассчитываем на удержание курса юаня в диапазоне 12,3-12,8 рубля, склонны, в отсутствие "геополитического" негатива и ввиду близости налогового периода (понедельник), ждать откатного движения курса китайской валюты - текущий баланс рисков по-прежнему, по нашему мнению, смещен в сторону некоторого укрепления рубля", - заключает он.