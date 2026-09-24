https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873627022.html
Набиуллина оценила состояние корпоративных заемщиков
Набиуллина оценила состояние корпоративных заемщиков - 24.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила состояние корпоративных заемщиков
Состояние корпоративных заемщиков в стране "не выдающееся", хотя по отношению прибыли к ВВП они на уровне 2017-2019 годов, заявила глава Банка России Эльвира... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:05+0300
2026-09-24T11:05+0300
2026-09-24T11:05+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Состояние корпоративных заемщиков в стране "не выдающееся", хотя по отношению прибыли к ВВП они на уровне 2017-2019 годов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Финансовое состояние корпоративных заемщиков "не выдающееся"… Но если посмотреть на финансовые результаты и финансовую прибыль в отношении к ВВП… И вот по этому показателю мы сейчас были на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина оценила состояние корпоративных заемщиков
Набиуллина: состояние корпоративных заемщиков "не выдающееся"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Состояние корпоративных заемщиков в стране "не выдающееся", хотя по отношению прибыли к ВВП они на уровне 2017-2019 годов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"Финансовое состояние корпоративных заемщиков "не выдающееся"… Но если посмотреть на финансовые результаты и финансовую прибыль в отношении к ВВП… И вот по этому показателю мы сейчас были на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.