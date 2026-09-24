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Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России
Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России
Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, а каких-то радикальных изменений нет, заявила глава Банка России... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:43+0300
2026-09-24T11:43+0300
2026-09-24T11:43+0300
финансы
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эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, а каких-то радикальных изменений нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Увеличение роста спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом… Доля денежной массы, доля наличных выросла немного… Здесь мы не видим никаких радикальных изменений, банки должны адаптироваться", - сказала она на XXIII Международном банковском форуме.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России
Набиуллина: доля наличных в обращении выросла немного, радикальных изменений нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, а каких-то радикальных изменений нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"Увеличение роста спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом… Доля денежной массы, доля наличных выросла немного… Здесь мы не видим никаких радикальных изменений, банки должны адаптироваться", - сказала она на XXIII Международном банковском форуме.