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Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России

Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила рост спроса на наличные в России

Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, а каких-то радикальных изменений нет, заявила глава Банка России... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:43+0300

2026-09-24T11:43+0300

2026-09-24T11:43+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, а каких-то радикальных изменений нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Увеличение роста спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом… Доля денежной массы, доля наличных выросла немного… Здесь мы не видим никаких радикальных изменений, банки должны адаптироваться", - сказала она на XXIII Международном банковском форуме.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии