https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873630516.html
Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина
Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ
Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина
Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:44+0300
2026-09-24T11:44+0300
2026-09-24T11:44+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. "У нас нет проблем с банковской ликвидностью… банки запасы пополняют, мы за этим следим", - сказала она.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина
Набиуллина: проблем с банковской ликвидностью в России нет