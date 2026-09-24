https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873630516.html

Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина

Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ

Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила Набиуллина

Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Проблем с банковской ликвидностью в России нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. "У нас нет проблем с банковской ликвидностью… банки запасы пополняют, мы за этим следим", - сказала она.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии