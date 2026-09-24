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Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов
Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов
Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:48+0300
2026-09-24T11:48+0300
2026-09-24T11:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали, а второе – это минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
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финансы, банки, недвижимость, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Недвижимость, Эльвира Набиуллина, Банк России
Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов
Набиуллина: ЦБ готов поддержать кредитование защиты объектов критической инфраструктуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"Первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали, а второе – это минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.