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Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов

Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов

Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:48+0300

2026-09-24T11:48+0300

2026-09-24T11:48+0300

финансы

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недвижимость

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали, а второе – это минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

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финансы, банки, недвижимость, эльвира набиуллина, банк россии