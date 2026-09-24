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ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре
Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:51+0300
2026-09-24T11:51+0300
банки
финансы
бизнес
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже, наверное, начнем, рассчитываем во всяком случае, начнем консультации с потенциальными покупателями, которые у нас подписали NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации - ред.), - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, комментируя приватизацию НСПК.
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банки, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии, нспк
Банки, Финансы, Бизнес, Эльвира Набиуллина, Банк России, НСПК
11:51 24.09.2026
 
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре

Набиуллина: ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК

© РИА Новости . Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже, наверное, начнем, рассчитываем во всяком случае, начнем консультации с потенциальными покупателями, которые у нас подписали NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации - ред.), - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, комментируя приватизацию НСПК.
 
БанкиФинансыБизнесЭльвира НабиуллинаБанк РоссииНСПК
 
 
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