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ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре
Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:51+0300
2026-09-24T11:51+0300
2026-09-24T11:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже, наверное, начнем, рассчитываем во всяком случае, начнем консультации с потенциальными покупателями, которые у нас подписали NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации - ред.), - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, комментируя приватизацию НСПК.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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банки, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии, нспк
Банки, Финансы, Бизнес, Эльвира Набиуллина, Банк России, НСПК
ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре
Набиуллина: ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК