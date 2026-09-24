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ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре

ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ начнет консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК в октябре

Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:51+0300

2026-09-24T11:51+0300

2026-09-24T11:51+0300

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эльвира набиуллина

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нспк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже, наверное, начнем, рассчитываем во всяком случае, начнем консультации с потенциальными покупателями, которые у нас подписали NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации - ред.), - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, комментируя приватизацию НСПК.

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банки, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии, нспк