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ЦБ будет поэтапно снижать тарифы для банков в НСПК, заявила Набиуллина

ЦБ будет поэтапно снижать тарифы для банков в НСПК, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ будет поэтапно снижать тарифы для банков в НСПК, заявила Набиуллина

Банк России будет поэтапно снижать тарифы для кредитных организаций в Национальной системе платежных карт (НСПК), и этот фактор будет учитываться в оценке... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:04+0300

2026-09-24T12:04+0300

2026-09-24T12:04+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

андрей костин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России будет поэтапно снижать тарифы для кредитных организаций в Национальной системе платежных карт (НСПК), и этот фактор будет учитываться в оценке стоимости НСПК при продаже ее доли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. НСПК - оператор платежной системы "Мир", операционный и платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП). Им владеет Центробанк, который собирается продать пакет его акций. "При подготовке к продаже мы провели оценку возможности снижения уже существующих тарифов для банков… Мы поэтапно будем уменьшать тарифы для банков, это будет учитываться в оценке стоимости НСПК", - сказала Набиуллина. Ранее в сентябре ЦБ также опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". Тем временем ранее на форуме глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб