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Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций - 24.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций
Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T13:43+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, доступ к технологиям", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.Набиуллина также добавила, что есть и отраслевые проблемы - например, структурное ухудшение условий для экспортных отраслей."Все это, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.Ранее в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке.По его мнению, привлечение новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
12:29 24.09.2026 (обновлено: 13:43 24.09.2026)
 
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций

Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов сдерживающим фактором для роста инвестиций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, доступ к технологиям", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Набиуллина также добавила, что есть и отраслевые проблемы - например, структурное ухудшение условий для экспортных отраслей.
"Все это, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.
Ранее в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке.
По его мнению, привлечение новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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