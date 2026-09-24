https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873635011.html

Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций

Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций - 24.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций

Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:29+0300

2026-09-24T12:29+0300

2026-09-24T13:43+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, доступ к технологиям", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.Набиуллина также добавила, что есть и отраслевые проблемы - например, структурное ухудшение условий для экспортных отраслей."Все это, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.Ранее в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке.По его мнению, привлечение новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии