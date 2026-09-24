https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873635011.html
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций - 24.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций
Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T13:43+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873635011.jpg?1790246600
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, доступ к технологиям", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.Набиуллина также добавила, что есть и отраслевые проблемы - например, структурное ухудшение условий для экспортных отраслей."Все это, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.Ранее в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке.По его мнению, привлечение новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина назвала сдерживающие факторы для роста инвестиций
Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов сдерживающим фактором для роста инвестиций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Сдерживающими факторами для роста инвестиций является дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, доступ к технологиям", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Набиуллина
также добавила, что есть и отраслевые проблемы - например, структурное ухудшение условий для экспортных отраслей.
"Все это, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.
Ранее в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщил, что правительство совместно с Банком России
работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке.
По его мнению, привлечение новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.