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Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина
Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ
Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина
Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:38+0300
2026-09-24T13:27+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
андрей костин
втб
альфа-банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы так же, как и двое моих коллег, уважаемых банкиров (глава ВТБ Андрей Костин и глава Альфа-банка Владимир Верхошинский - ред.), видим некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, но оно небольшое, на наш взгляд. Доля проблемных кредитов выросла на 0,6%. Сейчас чуть меньше 12%", - сказала она, выступая на на XXIII Международном банковском форуме. По ее словам, это не фронтальное ухудшение. "У каждого свой портфель, у каждого есть свои проблемы... Это зависит от структуры портфеля каждого банка, но это не фронтальное ухудшение", - отметила она. "И что самое важное, эти проблемные кредиты достаточно покрыты резервами, достаточно покрыты качественными залогами. То есть финансовая устойчивость банков она находится абсолютно под контролем и никаких рисков, такого даже ухудшения, определенного небольшого ухудшения качества кредитного портфеля, не создает", - подчеркнула она.
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, андрей костин, втб, альфа-банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин, ВТБ, Альфа-банк
12:38 24.09.2026 (обновлено: 13:27 24.09.2026)
 
Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: финансовая устойчивость российских банков находится под контролем

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы так же, как и двое моих коллег, уважаемых банкиров (глава ВТБ Андрей Костин и глава Альфа-банка Владимир Верхошинский - ред.), видим некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, но оно небольшое, на наш взгляд. Доля проблемных кредитов выросла на 0,6%. Сейчас чуть меньше 12%", - сказала она, выступая на на XXIII Международном банковском форуме.
По ее словам, это не фронтальное ухудшение. "У каждого свой портфель, у каждого есть свои проблемы... Это зависит от структуры портфеля каждого банка, но это не фронтальное ухудшение", - отметила она.
"И что самое важное, эти проблемные кредиты достаточно покрыты резервами, достаточно покрыты качественными залогами. То есть финансовая устойчивость банков она находится абсолютно под контролем и никаких рисков, такого даже ухудшения, определенного небольшого ухудшения качества кредитного портфеля, не создает", - подчеркнула она.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаАндрей КостинВТБАльфа-банк
 
 
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