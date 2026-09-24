https://1prime.ru/20260924/nabiullina-873635223.html

Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина

Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина - 24.09.2026, ПРАЙМ

Финансовая устойчивость банков находится под контролем, заявила Набиуллина

Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:38+0300

2026-09-24T12:38+0300

2026-09-24T13:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы так же, как и двое моих коллег, уважаемых банкиров (глава ВТБ Андрей Костин и глава Альфа-банка Владимир Верхошинский - ред.), видим некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, но оно небольшое, на наш взгляд. Доля проблемных кредитов выросла на 0,6%. Сейчас чуть меньше 12%", - сказала она, выступая на на XXIII Международном банковском форуме. По ее словам, это не фронтальное ухудшение. "У каждого свой портфель, у каждого есть свои проблемы... Это зависит от структуры портфеля каждого банка, но это не фронтальное ухудшение", - отметила она. "И что самое важное, эти проблемные кредиты достаточно покрыты резервами, достаточно покрыты качественными залогами. То есть финансовая устойчивость банков она находится абсолютно под контролем и никаких рисков, такого даже ухудшения, определенного небольшого ухудшения качества кредитного портфеля, не создает", - подчеркнула она.

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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, андрей костин, втб, альфа-банк