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Набиуллина рассказала о работе системы цифрового рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о работе системы цифрового рубля
Набиуллина рассказала о работе системы цифрового рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о работе системы цифрового рубля
Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:09+0300
2026-09-24T13:17+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873637048.jpg?1790245062
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Все операции с цифровым рублем для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Как сообщила глава ЦБ в среду, граждане за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. "Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Есть шероховатости, есть некоторые технические сложности, путь клиентский нужно улучшать", - рассказала Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме. По ее словам, это естественно при проектах такого масштаба. "Нужно сказать, что банки-участники очень оперативно вместе с нами отрабатывают эти ситуации", - подчеркнула глава регулятора. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших российских банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Однако такая функция сейчас доступна лишь пользователям Android.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
13:09 24.09.2026 (обновлено: 13:17 24.09.2026)
 
Набиуллина рассказала о работе системы цифрового рубля

Набиуллина: система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Все операции с цифровым рублем для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Как сообщила глава ЦБ в среду, граждане за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.
"Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Есть шероховатости, есть некоторые технические сложности, путь клиентский нужно улучшать", - рассказала Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.
По ее словам, это естественно при проектах такого масштаба. "Нужно сказать, что банки-участники очень оперативно вместе с нами отрабатывают эти ситуации", - подчеркнула глава регулятора.
С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших российских банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Однако такая функция сейчас доступна лишь пользователям Android.
 
ФинансыЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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