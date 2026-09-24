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В Брянске введут туристический налог - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Брянске введут туристический налог
В Брянске введут туристический налог - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Брянске введут туристический налог
Депутаты горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:08+0300
2026-09-24T18:08+0300
налоги
бизнес
брянск
налог
туризм
россия
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БРЯНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Депутаты горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится на сайте представительного органа власти. "Депутаты поддержали установление с 1 января 2027 года на территории Брянска туристического налога. Для плавной адаптации предусмотрено поэтапное повышение ставки, начиная от 3% в 2027 году, 4% — в 2028 году и 5% с 2029 года", - рассказали в горсовете. Отмечается, что налог в бюджет Брянска будут выплачивать гостиницы, отели и иные организации, предоставляющие услуги проживания. При этом налог не будет взиматься в том случае, если гостиница используется как пункт временного размещения для тех, кто вынужденно покинул свое жилье.
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бизнес, брянск, налог, туризм, россия
Налоги, Бизнес, БРЯНСК, НАЛОГ, Туризм, РОССИЯ
18:08 24.09.2026
 
В Брянске введут туристический налог

Депутаты горсовета Брянска поддержали введение туристического налога с 1 января 2027 года

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БРЯНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Депутаты горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится на сайте представительного органа власти.
"Депутаты поддержали установление с 1 января 2027 года на территории Брянска туристического налога. Для плавной адаптации предусмотрено поэтапное повышение ставки, начиная от 3% в 2027 году, 4% — в 2028 году и 5% с 2029 года", - рассказали в горсовете.
Отмечается, что налог в бюджет Брянска будут выплачивать гостиницы, отели и иные организации, предоставляющие услуги проживания. При этом налог не будет взиматься в том случае, если гостиница используется как пункт временного размещения для тех, кто вынужденно покинул свое жилье.
 
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