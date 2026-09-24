https://1prime.ru/20260924/nalog-873657261.html

В Брянске введут туристический налог

В Брянске введут туристический налог - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Брянске введут туристический налог

Депутаты горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:08+0300

2026-09-24T18:08+0300

2026-09-24T18:08+0300

налоги

бизнес

брянск

налог

туризм

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873657261.jpg?1790262514

БРЯНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Депутаты горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится на сайте представительного органа власти. "Депутаты поддержали установление с 1 января 2027 года на территории Брянска туристического налога. Для плавной адаптации предусмотрено поэтапное повышение ставки, начиная от 3% в 2027 году, 4% — в 2028 году и 5% с 2029 года", - рассказали в горсовете. Отмечается, что налог в бюджет Брянска будут выплачивать гостиницы, отели и иные организации, предоставляющие услуги проживания. При этом налог не будет взиматься в том случае, если гостиница используется как пункт временного размещения для тех, кто вынужденно покинул свое жилье.

брянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, брянск, налог, туризм, россия