https://1prime.ru/20260924/nestle-873642526.html

Nestle проверил детскую смесь Nestogen

Nestle проверил детскую смесь Nestogen - 24.09.2026, ПРАЙМ

Nestle проверил детскую смесь Nestogen

Nestle проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий, после чего направил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:46+0300

2026-09-24T14:46+0300

2026-09-24T14:46+0300

бизнес

технологии

москва

роспотребнадзор

nestle

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Nestle проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий, после чего направил регулятору возражение с результатами исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Нестле Россия". Ранее в четверг РИА Новости ознакомилось с материалами Роспотребнадзора, из которых стало известно, что в популярных детских смесях Nestogen компании "Нестле Россия" обнаружены нарушения состава по физико-химическим показателям. "На основании полученного в июле 2026 года предостережения от Роспотребнадзора по городу Москве в рамках стандартных процедур по взаимодействию с контролирующим органом мы незамедлительно направили продукцию указанных партий в аккредитованную лабораторию для дополнительного исследования", - говорится в сообщении. "Результаты дополнительных лабораторных испытаний подтвердили полное соответствие продукта декларируемым значениям, заявленным в маркировке на упаковке продукта. Продукция Nestogen в Российской Федерации безопасна для употребления", - добавили там. В компании отметили, что направили в Роспотребнадзор возражение с результатами проверки - регулятор с новыми требованиями или дополнительной информацией больше не обращался. Как подчеркнули в Nestle, детские смеси Nestogen произведены в полном соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов качества и пищевой безопасности. "Качество и безопасность выпускаемой продукции – ключевой приоритет компании "Нестле". Мы заботимся о том, чтобы предоставлять нашим маленьким потребителям только безопасное и качественное питание", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, москва, роспотребнадзор, nestle