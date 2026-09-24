https://1prime.ru/20260924/nestle-873642526.html
Nestle проверил детскую смесь Nestogen
Nestle проверил детскую смесь Nestogen - 24.09.2026, ПРАЙМ
Nestle проверил детскую смесь Nestogen
Nestle проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий, после чего направил... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:46+0300
2026-09-24T14:46+0300
2026-09-24T14:46+0300
бизнес
технологии
москва
роспотребнадзор
nestle
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873642526.jpg?1790250404
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Nestle проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий, после чего направил регулятору возражение с результатами исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Нестле Россия".
Ранее в четверг РИА Новости ознакомилось с материалами Роспотребнадзора, из которых стало известно, что в популярных детских смесях Nestogen компании "Нестле Россия" обнаружены нарушения состава по физико-химическим показателям.
"На основании полученного в июле 2026 года предостережения от Роспотребнадзора по городу Москве в рамках стандартных процедур по взаимодействию с контролирующим органом мы незамедлительно направили продукцию указанных партий в аккредитованную лабораторию для дополнительного исследования", - говорится в сообщении.
"Результаты дополнительных лабораторных испытаний подтвердили полное соответствие продукта декларируемым значениям, заявленным в маркировке на упаковке продукта. Продукция Nestogen в Российской Федерации безопасна для употребления", - добавили там.
В компании отметили, что направили в Роспотребнадзор возражение с результатами проверки - регулятор с новыми требованиями или дополнительной информацией больше не обращался.
Как подчеркнули в Nestle, детские смеси Nestogen произведены в полном соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов качества и пищевой безопасности.
"Качество и безопасность выпускаемой продукции – ключевой приоритет компании "Нестле". Мы заботимся о том, чтобы предоставлять нашим маленьким потребителям только безопасное и качественное питание", - заключили в компании.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, москва, роспотребнадзор, nestle
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Роспотребнадзор, Nestle
Nestle проверил детскую смесь Nestogen
Nestle проверил детскую смесь Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Nestle проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий, после чего направил регулятору возражение с результатами исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Нестле Россия".
Ранее в четверг РИА Новости ознакомилось с материалами Роспотребнадзора, из которых стало известно, что в популярных детских смесях Nestogen компании "Нестле Россия" обнаружены нарушения состава по физико-химическим показателям.
"На основании полученного в июле 2026 года предостережения от Роспотребнадзора по городу Москве в рамках стандартных процедур по взаимодействию с контролирующим органом мы незамедлительно направили продукцию указанных партий в аккредитованную лабораторию для дополнительного исследования", - говорится в сообщении.
"Результаты дополнительных лабораторных испытаний подтвердили полное соответствие продукта декларируемым значениям, заявленным в маркировке на упаковке продукта. Продукция Nestogen в Российской Федерации безопасна для употребления", - добавили там.
В компании отметили, что направили в Роспотребнадзор возражение с результатами проверки - регулятор с новыми требованиями или дополнительной информацией больше не обращался.
Как подчеркнули в Nestle, детские смеси Nestogen произведены в полном соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов качества и пищевой безопасности.
"Качество и безопасность выпускаемой продукции – ключевой приоритет компании "Нестле". Мы заботимся о том, чтобы предоставлять нашим маленьким потребителям только безопасное и качественное питание", - заключили в компании.