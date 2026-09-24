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Нигер увеличил долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Нигер увеличил долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40%
Нигер увеличил долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Нигер увеличил долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40%
Власти Нигера подписали соглашение о возобновлении и развитии уранового проекта Мадауэла, увеличив долю государства в проекте с 10 до 40%, сообщило Нигерское... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:37+0300
2026-09-24T14:37+0300
нигер
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти Нигера подписали соглашение о возобновлении и развитии уранового проекта Мадауэла, увеличив долю государства в проекте с 10 до 40%, сообщило Нигерское агентство печати (ANP). "Новая конвенция предусматривает 40% участия государства Нигер. Остальные 60% принадлежат компании Atomic Eagle, которая осуществляет оперативное управление проектом", - заявил министр горнодобывающей промышленности Нигера Аббарчи Усман на церемонии подписания. Соглашение подписали министр горнодобывающей промышленности Нигера и генеральный директор австралийской Atomic Eagle Хоскинс Филип Росс. Государство также получит первоначальный фиксированный платеж в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, проект должен создать около тысячи рабочих мест, прежде всего, для граждан Нигера. Местным компаниям планируют отдавать приоритет при поставках товаров и услуг для проекта. Ранее проект Мадауэла принадлежал канадской компании GoviEx. В июле 2024 года власти Нигера вернули разрешение на разработку месторождения Madaouela I в государственную собственность. После этого между государством и GoviEx возник спор, который компания передала на международный арбитраж. 21 августа 2026 года совет министров Нигера одобрил передачу разрешения компании Mamico (нигерийская дочерняя компания Atomic Eagle). После этого власти и представители компании подписали новое соглашение о развитии проекта. Генеральный директор Mamico заявил, что компания Atomic Eagle намерена привлечь международные инвестиции и финансирование для разработки месторождения. По его словам, новое соглашение создает необходимые условия для долгосрочного развития проекта.
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40
нигер
НИГЕР
14:37 24.09.2026
 
Нигер увеличил долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40%

Власти Нигера увеличили долю государства в урановом проекте Мадауэла до 40%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти Нигера подписали соглашение о возобновлении и развитии уранового проекта Мадауэла, увеличив долю государства в проекте с 10 до 40%, сообщило Нигерское агентство печати (ANP).
"Новая конвенция предусматривает 40% участия государства Нигер. Остальные 60% принадлежат компании Atomic Eagle, которая осуществляет оперативное управление проектом", - заявил министр горнодобывающей промышленности Нигера Аббарчи Усман на церемонии подписания.
Соглашение подписали министр горнодобывающей промышленности Нигера и генеральный директор австралийской Atomic Eagle Хоскинс Филип Росс.
Государство также получит первоначальный фиксированный платеж в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, проект должен создать около тысячи рабочих мест, прежде всего, для граждан Нигера. Местным компаниям планируют отдавать приоритет при поставках товаров и услуг для проекта.
Ранее проект Мадауэла принадлежал канадской компании GoviEx. В июле 2024 года власти Нигера вернули разрешение на разработку месторождения Madaouela I в государственную собственность. После этого между государством и GoviEx возник спор, который компания передала на международный арбитраж.
21 августа 2026 года совет министров Нигера одобрил передачу разрешения компании Mamico (нигерийская дочерняя компания Atomic Eagle). После этого власти и представители компании подписали новое соглашение о развитии проекта.
Генеральный директор Mamico заявил, что компания Atomic Eagle намерена привлечь международные инвестиции и финансирование для разработки месторождения. По его словам, новое соглашение создает необходимые условия для долгосрочного развития проекта.
 
НИГЕР
 
 
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