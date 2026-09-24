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В Никарагуа заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Москвой - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Никарагуа заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Москвой
В Никарагуа заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Москвой - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Никарагуа заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Москвой
Столица Никарагуа Манагуа заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Москвой при появлении инфраструктуры для таких перелетов, рассказала РИА Новости мэр... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:45+0300
2026-09-24T20:45+0300
бизнес
туризм
россия
никарагуа
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Столица Никарагуа Манагуа заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Москвой при появлении инфраструктуры для таких перелетов, рассказала РИА Новости мэр города Рейна Хуанита Руэда Альварадо. В департаменте (провинции) Манагуа с 2024 года идет реконструкция бывшего военного аэродрома Пунта-Уэте. Предполагается, что после завершения работ там смогут приземляться широкофюзеляжные самолеты, в том числе способные выполнять рейсы через Атлантический океан. "Было бы чудесно иметь возможность принимать самолеты такого размера из разных стран. Прямые рейсы в Москву стали бы воплощением мечты", - сказала Руэда Альварадо. Она отметила, что туристы из России в последние годы стали чаще посещать столицу Никарагуа, чему в городе очень рады.
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бизнес, туризм, россия, никарагуа, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Никарагуа, МОСКВА
20:45 24.09.2026
 
В Никарагуа заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Москвой

Мэр Рейна Альварадо: столица Никарагуа хочет запустить прямые авиарейсы с Москвой

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Столица Никарагуа Манагуа заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Москвой при появлении инфраструктуры для таких перелетов, рассказала РИА Новости мэр города Рейна Хуанита Руэда Альварадо.
В департаменте (провинции) Манагуа с 2024 года идет реконструкция бывшего военного аэродрома Пунта-Уэте. Предполагается, что после завершения работ там смогут приземляться широкофюзеляжные самолеты, в том числе способные выполнять рейсы через Атлантический океан.
"Было бы чудесно иметь возможность принимать самолеты такого размера из разных стран. Прямые рейсы в Москву стали бы воплощением мечты", - сказала Руэда Альварадо.
Она отметила, что туристы из России в последние годы стали чаще посещать столицу Никарагуа, чему в городе очень рады.
 
БизнесТуризмРОССИЯНикарагуаМОСКВА
 
 
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