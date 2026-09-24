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Алмазы дешевеют, золото — нет. В чем разница для инвестора

Алмазы дешевеют, золото — нет. В чем разница для инвестора - 24.09.2026, ПРАЙМ

Алмазы дешевеют, золото — нет. В чем разница для инвестора

Один из крупнейших добытчиков алмазов в мире De Beers отчитался о падении средней цены карата со 155 до 105 долларов за первое полугодие 2026 года. Лабораторные | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T06:06+0300

2026-09-24T06:06+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Один из крупнейших добытчиков алмазов в мире De Beers отчитался о падении средней цены карата со 155 до 105 долларов за первое полугодие 2026 года. Лабораторные бриллианты к этому моменту заняли 61% рынка помолвочных колец в США. Пока алмазный рынок адаптируется к снижению цен, золото торгуется вблизи исторических максимумов, а центробанки во втором квартале 2026 года скупили рекордные 289 тонн. Так почему технологии разрушают ценность одного актива и не затрагивают другой?Что сломало алмазный рынокЛабораторный камень физически идентичен природному, но стоит в разы меньше. Розничная цена популярного лабораторного бриллианта в один карат упала более чем на 76% с 2020 года, оптовая — на 96% с 2018-го. Предложение перестало быть ограниченным, а вместе с ним исчезла и премия за редкость.Парадокс в том, что спрос растет: 61% американских пар в 2025 году выбрали именно лабораторный камень. Люди не гонятся за легендой, они голосуют кошельком. При этом 40% пар специально искали синтетику, а не природный алмаз.Урок для инвестора простой: редкость сама по себе не создает стоимости. Нужны ликвидность, стандартизация и понятный механизм ценообразования. У алмаза с этим проблемы. Каждый камень уникален, поэтому его сложно оценить по единому ориентиру. Два покупателя никогда не дадут одинаковую цену за один и тот же камень.Почему золото не повторит этот путьЗолото — стандартизированный глобальный актив. Его можно взвесить, проверить, заложить, продать и переоценить по единой рыночной цене практически в любой юрисдикции. У него нет эмитента, который должен выполнить обещание. Это принципиальное отличие и от алмаза, и от облигаций, и от фиатных валют.Цена золота держится не на ювелирном спросе, а на инвестиционном. Во втором квартале 2026 года центробанки купили 289 тонн — рекорд для этого периода. Польша добавила 51 тонну, Китай — 33, Узбекистан — 16, Казахстан — 15. После 2022 года, когда западные страны заморозили российские резервы, регуляторы покупают около 1000 тонн в год — вдвое больше, чем в среднем за предыдущее десятилетие. По данным Всемирного совета по золоту, 89% управляющих резервами ждут дальнейшего роста запасов.Технологии не отменяют функциюЛабораторное золото существует, но синтезировать металл из других элементов энергетически настолько дорого, что экономически бессмысленно. Даже если задача будет решена, это не отменит функцию золота как резервного актива и инструмента расчетов. Цена держится не на сложности производства, а на доверии миллионов участников рынка.К концу августа 2026 года унция стоила около 4600 долларов. UBS ждет 5500 к концу года, Goldman Sachs — 4900, JP Morgan — 4500. Разброс в 600 долларов — норма для рынка без эмитента и единого ценового якоря. Но ни один прогноз не предполагает обвала.Автор: Антон Никитин, основатель и генеральный директор компании "Финголд"

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Антон Никитин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/16/873553042_0:0:853:854_100x100_80_0_0_e5b3f32b6bb7073bdcf65714989fca8a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, сша, de beers, золото, алмазы