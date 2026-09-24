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Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме

Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме - 24.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме

Своевременная качественная подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону в России позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, заявил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:24+0300

2026-09-24T17:24+0300

2026-09-24T17:32+0300

россия

александр новак

денис мантуров

марат хуснуллин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Своевременная качественная подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону в России позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, заявил вице-премьер России Александр Новак. В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. "Подготовка к осенне-зимнему периоду – системная и важнейшая задача для энергетических компаний и регионов. От качества этой работы напрямую зависят надежность энергоснабжения и комфорт жителей", - сказал Новак, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.Он также подчеркнул необходимость скоординировать действия федеральных и региональных властей для обеспечения эффективности при подготовке регионов страны к осенне-зимнему периоду."Необходимо своевременно и качественно подготовить объекты энергетики к предстоящему сезону, провести проверку резервных источников энергоснабжения и обеспечить необходимый для них объем топлива. Это позволит создать дополнительный запас прочности и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в период прохождения ОЗП", - отметил Новак.Кроме того, на совещании подкомиссии руководители крупнейших энергетических компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционирования в период прохождения осенне-зимнего периода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, денис мантуров, марат хуснуллин