https://1prime.ru/20260924/novak-873655260.html
Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме
Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме - 24.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме
Своевременная качественная подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону в России позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, заявил... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:24+0300
2026-09-24T17:24+0300
2026-09-24T17:32+0300
россия
александр новак
денис мантуров
марат хуснуллин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Своевременная качественная подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону в России позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, заявил вице-премьер России Александр Новак. В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. "Подготовка к осенне-зимнему периоду – системная и важнейшая задача для энергетических компаний и регионов. От качества этой работы напрямую зависят надежность энергоснабжения и комфорт жителей", - сказал Новак, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.Он также подчеркнул необходимость скоординировать действия федеральных и региональных властей для обеспечения эффективности при подготовке регионов страны к осенне-зимнему периоду."Необходимо своевременно и качественно подготовить объекты энергетики к предстоящему сезону, провести проверку резервных источников энергоснабжения и обеспечить необходимый для них объем топлива. Это позволит создать дополнительный запас прочности и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в период прохождения ОЗП", - отметил Новак.Кроме того, на совещании подкомиссии руководители крупнейших энергетических компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционирования в период прохождения осенне-зимнего периода.
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россия, александр новак, денис мантуров, марат хуснуллин
РОССИЯ, Александр Новак, Денис Мантуров, Марат Хуснуллин
Новак рассказал о подготовке объектов энергетики к зиме
Новак: подготовка энергообъектов к зиме позволит оперативно решать нештатные ситуации
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Своевременная качественная подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону в России позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин.
"Подготовка к осенне-зимнему периоду – системная и важнейшая задача для энергетических компаний и регионов. От качества этой работы напрямую зависят надежность энергоснабжения и комфорт жителей", - сказал Новак, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.
Он также подчеркнул необходимость скоординировать действия федеральных и региональных властей для обеспечения эффективности при подготовке регионов страны к осенне-зимнему периоду.
"Необходимо своевременно и качественно подготовить объекты энергетики к предстоящему сезону, провести проверку резервных источников энергоснабжения и обеспечить необходимый для них объем топлива. Это позволит создать дополнительный запас прочности и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в период прохождения ОЗП", - отметил Новак.
Кроме того, на совещании подкомиссии руководители крупнейших энергетических компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционирования в период прохождения осенне-зимнего периода.