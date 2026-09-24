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Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом

Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом - 24.09.2026, ПРАЙМ

Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:12+0300

2026-09-24T21:12+0300

2026-09-24T21:12+0300

россия

иркутская область

александр новак

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило правительство России. "Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Одной из ключевых тем беседы стала текущая ситуация на региональном топливном рынке. Проанализировали состояние автозаправочной инфраструктуры, уровень запасов нефтепродуктов, динамику поставок топлива в субъект", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили перспективы газификации Иркутской области. Реализация программы на 2026-2030 годы позволит обеспечить поэтапное развитие газовой инфраструктуры, повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов и предприятий, создать дополнительные возможности для повышения промышленного потенциала региона, отмечается в сообщении. Кроме того, в ходе встречи Новак и Кобзев рассмотрели ключевые показатели социально-экономического развития региона, ход реализации мер по улучшению инвестиционного климата на территории Иркутской области, развитие малого и среднего предпринимательства. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

иркутская область

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россия, иркутская область, александр новак