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Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом
Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом
Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:12+0300
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россия
иркутская область
александр новак
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Одной из ключевых тем беседы стала текущая ситуация на региональном топливном рынке. Проанализировали состояние автозаправочной инфраструктуры, уровень запасов нефтепродуктов, динамику поставок топлива в субъект", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы газификации Иркутской области. Реализация программы на 2026-2030 годы позволит обеспечить поэтапное развитие газовой инфраструктуры, повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов и предприятий, создать дополнительные возможности для повышения промышленного потенциала региона, отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи Новак и Кобзев рассмотрели ключевые показатели социально-экономического развития региона, ход реализации мер по улучшению инвестиционного климата на территории Иркутской области, развитие малого и среднего предпринимательства.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, иркутская область, александр новак
РОССИЯ, Иркутская область, Александр Новак
Новак и губернатор Иркутской области обсудили ситуацию с топливом
Вице-премьер Новак и губернатор Иркутской области Кобзев обсудили ситуацию с топливом
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Одной из ключевых тем беседы стала текущая ситуация на региональном топливном рынке. Проанализировали состояние автозаправочной инфраструктуры, уровень запасов нефтепродуктов, динамику поставок топлива в субъект", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы газификации Иркутской области. Реализация программы на 2026-2030 годы позволит обеспечить поэтапное развитие газовой инфраструктуры, повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов и предприятий, создать дополнительные возможности для повышения промышленного потенциала региона, отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи Новак и Кобзев рассмотрели ключевые показатели социально-экономического развития региона, ход реализации мер по улучшению инвестиционного климата на территории Иркутской области, развитие малого и среднего предпринимательства.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.