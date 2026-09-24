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ОАЭ приостановили полеты иранских авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ОАЭ приостановили полеты иранских авиакомпаний
ОАЭ приостановили полеты иранских авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ
ОАЭ приостановили полеты иранских авиакомпаний
Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают полеты иранских авиакомпаний в страну и из нее с четверга до особого распоряжения на фоне запрета США, передает... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:55+0300
2026-09-24T18:55+0300
бизнес
сша
оаэ
иран
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ДОХА, 24 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают полеты иранских авиакомпаний в страну и из нее с четверга до особого распоряжения на фоне запрета США, передает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ. "Управление гражданской авиации ОАЭ объявило о приостановке полетов иранских авиакомпаний в страну и из нее. Решение вступает в силу сегодня, в четверг, 24 сентября, и будет действовать до особого распоряжения", - отмечается в сообщении. Ведомство пояснило, что эта мера принята в связи с введенным США запретом на использование иранскими авиакомпаниями аэропортов по всему миру.
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бизнес, сша, оаэ, иран
Бизнес, США, ОАЭ, ИРАН
18:55 24.09.2026
 
ОАЭ приостановили полеты иранских авиакомпаний

WAM: ОАЭ приостанавливают полеты иранских авиакомпаний из-за запрета США

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ДОХА, 24 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают полеты иранских авиакомпаний в страну и из нее с четверга до особого распоряжения на фоне запрета США, передает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ.
"Управление гражданской авиации ОАЭ объявило о приостановке полетов иранских авиакомпаний в страну и из нее. Решение вступает в силу сегодня, в четверг, 24 сентября, и будет действовать до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.
Ведомство пояснило, что эта мера принята в связи с введенным США запретом на использование иранскими авиакомпаниями аэропортов по всему миру.
 
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