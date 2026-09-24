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МЭР ожидает роста грузоперевозок по рекам - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР ожидает роста грузоперевозок по рекам
МЭР ожидает роста грузоперевозок по рекам - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста грузоперевозок по рекам
Объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет на 7,7% к уровню 2025 года, следует из прогноза социально-экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:16+0300
2026-09-24T18:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет на 7,7% к уровню 2025 года, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "На среднесрочном горизонте ожидается нарастание объема перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2029 году до 97,6 млн тонн в базовом сценарии (+7,7% к уровню 2025 года), грузооборот прогнозируется в объеме 53,9 млрд тонно-километров (-6,4%)", - говорится в материалах ведомства. Там отмечается, что в 2025 году объем перевозки грузов внутренним водным транспортом с учетом снижения объемов производства в основных грузообразующих отраслях сократился на 14% к 2024 году - до 90,6 миллиона тонн, грузооборот увеличился на 0,3% - до 57,6 миллиарда тонно-километров. В консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов внутренним водным транспортом прогнозируется в объеме 87,5 миллионов тонн (-3,4% к уровню 2025 года), грузооборот – 49,4 миллиарда тонно-километров (-14,3%). "В 2026 году объем перевозки грузов внутренним водным транспортом составит 80,6 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня 2025 года, грузооборот составит 51,2 млрд тонно-километров (-11,1% к уровню 2025 года)", - отметили в МЭР.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:16 24.09.2026 (обновлено: 18:26 24.09.2026)
 
МЭР ожидает роста грузоперевозок по рекам

МЭР: объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России вырастет на 7,7%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет на 7,7% к уровню 2025 года, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
"На среднесрочном горизонте ожидается нарастание объема перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2029 году до 97,6 млн тонн в базовом сценарии (+7,7% к уровню 2025 года), грузооборот прогнозируется в объеме 53,9 млрд тонно-километров (-6,4%)", - говорится в материалах ведомства.
Там отмечается, что в 2025 году объем перевозки грузов внутренним водным транспортом с учетом снижения объемов производства в основных грузообразующих отраслях сократился на 14% к 2024 году - до 90,6 миллиона тонн, грузооборот увеличился на 0,3% - до 57,6 миллиарда тонно-километров.
В консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов внутренним водным транспортом прогнозируется в объеме 87,5 миллионов тонн (-3,4% к уровню 2025 года), грузооборот – 49,4 миллиарда тонно-километров (-14,3%).
"В 2026 году объем перевозки грузов внутренним водным транспортом составит 80,6 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня 2025 года, грузооборот составит 51,2 млрд тонно-километров (-11,1% к уровню 2025 года)", - отметили в МЭР.
 
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