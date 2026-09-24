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Объем финансирования ОМС в регионах в 2027 году вырастет на 9,6%

Объем финансирования ОМС в регионах в 2027 году вырастет на 9,6% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Объем финансирования ОМС в регионах в 2027 году вырастет на 9,6%

Объем финансирования программы ОМС в регионах в 2027 году составит 4,3 триллиона рублей, что на 9,6% больше уровня 2026 года, сообщили в пресс-службе... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:01+0300

2026-09-24T17:01+0300

2026-09-24T17:01+0300

финансы

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования программы ОМС в регионах в 2027 году составит 4,3 триллиона рублей, что на 9,6% больше уровня 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. "В 2027 году объем субвенции составит 4376,9 миллиарда рублей – на 9,6% (384,4 миллиарда рублей) больше уровня 2026 года", - говорится в сообщении.

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финансы, россия, минздрав рф, омс