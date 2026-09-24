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Назван главный риск при наследовании долгосрочных сбережений

Назван главный риск при наследовании долгосрочных сбережений - 24.09.2026, ПРАЙМ

Назван главный риск при наследовании долгосрочных сбережений

Накопления по программе долгосрочных сбережений (ПДС) не включаются в наследственную массу. Это значит, что нотариус их просто не увидит и не сможет... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T02:02+0300

2026-09-24T02:02+0300

2026-09-24T02:02+0300

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Накопления по программе долгосрочных сбережений (ПДС) не включаются в наследственную массу. Это значит, что нотариус их просто не увидит и не сможет автоматически распределить между родственниками, как квартиру или обычный банковский вклад. Как рассказала агентству "Прайм" директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская, фонд по закону не обязан разыскивать правопреемников — ждать обращения будут уже от них самих.Претендовать на выплату могут три категории. Первая — назначенные правопреемники, то есть те, кого человек указал в договоре или отдельном заявлении. Вторая — наследники первой очереди: дети, супруг или супруга, родители. Третья — наследники второй очереди: братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Если заявились представители всех категорий, деньги получат назначенные. Если назначенных нет — средства достанутся первой очереди. Вторая очередь может претендовать на выплату только при двух условиях: никто не назначен и никто из первой очереди не обратился."Главный риск — пропустить срок. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с даты смерти. Если этот срок упущен, придется идти в суд и восстанавливать его", говорит Каменская.Причем в решении должна быть четкая формулировка о восстановлении срока обращения в конкретный фонд за выплатами по накопительной пенсии и (или) по договору ПДС, а также отметка о вступлении в законную силу. Без этих нюансов НПФ откажет в выплате.На проверку документов у фонда есть 30 рабочих дней. Если чего-то не хватает, придет уведомление. Заявления от правопреемников принимают в течение шести месяцев с даты смерти. На седьмой месяц НПФ выносит решение, а на восьмой производит выплату.Есть и важное ограничение. Передать сбережения по ПДС правопреемнику не получится, если участник выбрал и начал получать пожизненные выплаты по программе. Это стоит учитывать при планировании: в таком случае лучше выбрать выплату на установленный срок — например, на 10 или 15 лет.И еще один нюанс. Если не известно, в каком именно фонде был открыт счет, но родственники знают, что такие накопления осуществлялись, разыскивать придется по всем фондам.Сама программа позволяет копить на любые цели и получать доплату от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. На личные взносы доступен налоговый вычет — до 88 тысяч рублей в год со взносов до 400 тысяч рублей; сумма возврата зависит от ставки НДФЛ. "ПДС — инструмент с хорошими возможностями, но здесь, как и в любом финансовом планировании, важны детали. И одна из них — заранее определить, кому перейдут сбережения", - подытоживает эксперт.

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эксклюзив, финансы, общество , пдс, нпф