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Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 24.09.2026, ПРАЙМ
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, первая индексация пройдет 1 февраля, вторая индексация пройдет с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
пенсия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, первая индексация пройдет 1 февраля, вторая индексация пройдет с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда. "Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. Законопроект внесен Минтрудом России в правительство. Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля и составит 3,3%", - говорится в сообщении.
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пенсия
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Минтруд: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, первая индексация пройдет 1 февраля, вторая индексация пройдет с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. Законопроект внесен Минтрудом России в правительство. Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля и составит 3,3%", - говорится в сообщении.