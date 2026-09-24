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Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 24.09.2026, ПРАЙМ

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, первая индексация пройдет 1 февраля, вторая индексация пройдет с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

пенсия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, первая индексация пройдет 1 февраля, вторая индексация пройдет с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда. "Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. Законопроект внесен Минтрудом России в правительство. Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля и составит 3,3%", - говорится в сообщении.

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пенсия