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Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством

Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством - 24.09.2026, ПРАЙМ

Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством

Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:06+0300

2026-09-24T13:06+0300

2026-09-24T13:22+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется", - сказал Песков журналистам. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.

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финансы, россия, украина, москва, европа, дмитрий песков, сергей лавров, ес, мид рф