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Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством - 24.09.2026, ПРАЙМ
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством
Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:06+0300
2026-09-24T13:06+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется", - сказал Песков журналистам. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
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Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством
Песков: передача ЕС Украине доходов с замороженных активов России является воровством