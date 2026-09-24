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Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством - 24.09.2026, ПРАЙМ
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством
Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:06+0300
2026-09-24T13:22+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется", - сказал Песков журналистам. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
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финансы, россия, украина, москва, европа, дмитрий песков, сергей лавров, ес, мид рф
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
13:06 24.09.2026 (обновлено: 13:22 24.09.2026)
 
Песков назвал передачу Украине доходов с замороженных активов РФ воровством

Песков: передача ЕС Украине доходов с замороженных активов России является воровством

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия считает воровством передачу Украине Евросоюзом доходов с замороженных активов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется", - сказал Песков журналистам.
В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
 
ФинансыРОССИЯУКРАИНАМОСКВАЕВРОПАДмитрий ПесковСергей ЛавровЕСМИД РФ
 
 
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