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Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов

Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал Минфину вопрос про налоговые изменения для производителей драгоценных и... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:12+0300

2026-09-24T13:12+0300

2026-09-24T13:18+0300

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промышленность

дмитрий песков

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал Минфину вопрос про налоговые изменения для производителей драгоценных и цветных металлов, а также удобрений. "Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им это комментировать", - сказал Песков. Пресс-служба Минфина сообщила ранее в четверг, что проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции, как драгоценные, цветные металлы, удобрения. Как уточнил Минфин, в секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, дмитрий песков, минфин