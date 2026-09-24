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Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов
Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал Минфину вопрос про налоговые изменения для производителей драгоценных и... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:12+0300
2026-09-24T13:18+0300
россия
промышленность
дмитрий песков
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал Минфину вопрос про налоговые изменения для производителей драгоценных и цветных металлов, а также удобрений. "Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им это комментировать", - сказал Песков. Пресс-служба Минфина сообщила ранее в четверг, что проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции, как драгоценные, цветные металлы, удобрения. Как уточнил Минфин, в секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).
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россия, промышленность, дмитрий песков, минфин
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Песков, Минфин
13:12 24.09.2026 (обновлено: 13:18 24.09.2026)
 
Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов

Песков переадресовал Минфину вопрос о налогах для производителей металлов и удобрений

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал Минфину вопрос про налоговые изменения для производителей драгоценных и цветных металлов, а также удобрений.
"Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им это комментировать", - сказал Песков.
Пресс-служба Минфина сообщила ранее в четверг, что проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции, как драгоценные, цветные металлы, удобрения.
Как уточнил Минфин, в секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).
 
РОССИЯПромышленностьДмитрий ПесковМинфин
 
 
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