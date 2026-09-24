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У инвесторов появится новая возможность торговать американскими акциями

У инвесторов появится новая возможность торговать американскими акциями - 24.09.2026, ПРАЙМ

У инвесторов появится новая возможность торговать американскими акциями

17 сентября SEC разрешила экспериментальную торговлю токенизированными акциями через автоматических маркетмейкеров (AMM). Режим Innovation Exemption рассчитан... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T05:05+0300

2026-09-24T05:05+0300

2026-09-24T05:05+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. 17 сентября SEC разрешила экспериментальную торговлю токенизированными акциями через автоматических маркетмейкеров (AMM). Режим Innovation Exemption рассчитан на пять лет и позволяет площадкам работать без регистрации в качестве традиционной биржи. Аналогичные послабления получили отдельные поставщики ликвидности. Российскому рынку стоит присмотреться к новой практике.Главное здесь — не сам факт допуска блокчейна на фондовый рынок, а изменение механики торгов. Раньше покупка акции шла через брокера и биржевую инфраструктуру с отдельным учетом прав и расчетами. Теперь часть этих процессов переносится в смарт-контракты: инвестор взаимодействует с пулом ликвидности, а условия сделки исполняются программно.Принципиальный момент — SEC требует, чтобы владелец токенизированной акции получал те же права, что и обычный акционер: дивиденды, голосование, права на имущество при ликвидации. Синтетические токены, которые лишь повторяют цену бумаги, под новый режим не подпадают. Для инвестора это критично: токен, следующий за ценой Apple, еще не делает вас акционером Apple.Второе изменение — ликвидность. В AMM сделка идет напрямую с пулом активов, а цена определяется алгоритмом и соотношением активов. Это позволяет торговать без постоянного сведения встречных заявок, но появляется знакомая крипторынку проблема: при недостаточной глубине пула крупная покупка сильно сдвигает цену. Если акция на Nasdaq стоит $200, а в пуле котируется по $202, невнимательный инвестор переплатит, а проскальзывание увеличит разницу. Поэтому ключевым элементом становится арбитраж между традиционным и цифровым рынком. Его эффективность будет зависеть от возможности переводить и погашать токены, доступной ликвидности и стоимости операций.Третья перспектива — круглосуточная торговля и ускорение расчетов. Блокчейн позволяет переводить активы без привязки к торговым сессиям. Но возможность торговать в любое время не означает возможность торговать по справедливой цене: ночью и в выходные ликвидность ниже, а расхождения шире. SEC пока не разрешает свободную торговлю всеми акциями. Для крупнейших бумаг — лимит 75 тикеров на площадку и 0,25% от среднего дневного объема, для второй категории — 250 тикеров и 2,5%.Что это значит для российского инвестора? Пока — ничего нового в практическом плане. Участники эксперимента обязаны соблюдать санкционные требования OFAC, доступ к торгам разрешительный. Возможность использования конкретной платформы нужно оценивать отдельно с учетом ее юрисдикции и ограничений.Но следить за экспериментом все же стоит. Если технология обеспечит сопоставимые права инвесторов, достаточную ликвидность и снижение издержек, у нее появится основание для широкого распространения. Вопрос уже не в том, можно ли записать акцию в блокчейн — технически это давно возможно. Важнее, сможет ли новый способ торговли дать такое же качество исполнения, юридическую защиту и надежность, как традиционная биржа, при меньшей стоимости операций. Это и предстоит выяснить в ближайшие пять лет.Автор: Кирилл Писцов, руководитель направления развития продуктов ФГ "Финам"

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2026

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Кирилл Писцов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871925150_116:0:1154:1038_100x100_80_0_0_5285ab75b7e73f8540cae9988380c4b1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Писцов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871925150_116:0:1154:1038_100x100_80_0_0_5285ab75b7e73f8540cae9988380c4b1.jpg

мнения аналитиков, рынок, sec, блокчейн